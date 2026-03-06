María Casado ha explicado su "esto es un pu.. infierno" en su cobertura de la DANA.

El truco de Jorge Blass que hace aparecer a María Casado en el escenario de la gala de los Premios Iris

Compartir







La periodista María Casado ha sido galardonada con el premio Nipho de la Universidad Nebrija en la categoría de Trayectoria Profesional. Durante esa entrega de premios, ha emocionado a todos con su discurso.

"La televisión es un oficio estupendo, pero no os olvidéis de la palabra, Está muy bien la imagen, pero tenéis que contar las cosas cercanas, lo que sintáis. Me conocéis por lo que me veis, porque yo no soy actriz, y lo que veis es lo que hay, aunque a veces me contenga un poquito, que me contengo aunque no lo parezca", comenzó explicando visiblemente emocionada.

En una gala celebrada en el salón de actos del campus del centro universitario en San Francisco de Sales, una emocionada Casado ha salido a recoger su galardón con un emotivo discurso en el que ha conminado a los alumnos a apoyarse siempre en los compañeros, a no tener miedo a equivocarse y a buscar la belleza del oficio a pesar de los contratiempos. "No entiendo la competitividad, ni con los míos ni con el de enfrente; siempre pienso que cuanto más brille el de al lado, yo brillaré más", ha declarado la comunicadora.

A los futuros periodistas les aconsejó que se no tengan prisa por alcanzar sus objetivos, tras confesar que ella quería dedicarse a la radio cuando inició su andadura profesional, y a dejarse guiar por la intuición y los sentimientos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La DANA y su "esto es un pu... infierno"

María Casado también ha hablado con el corazón sobre la DANA y algunas de sus comentadas conexiones en directo. "Cuando me mandaron a la DANA con todo el equipo de informativos Telecinco, es lo más duro que yo he cubierto en 30 años de profesión. Y recuerdo el primer informativo que hice, cubierta de barro, y viendo a aquella gente, que yo no paraba de llorar. Paco (su director de informativos en Telecinco) cuando acabó el informativo, me dice, ¿cómo estás? Porque sabe cómo soy. Me preguntó, ¿cómo estás? Y digo, pues mira, tocada. Pero digo que me he quedado con ganas de decir algo. Y me dijo, ¿qué? Pues que esto es un puto infierno. Y tengo ganas de decirlo así", continuó. Y al día siguiente lo dijo.

El rostro de los informativos Fin de semana de Telecinco

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, inició su carrera en Ràdio 4 (RNE) y Catalunya Ràdio, antes de incorporarse en 2005 a los Servicios Informativos de TVE en Cataluña. En La 1 se consolidó al frente del Telediario Fin de Semana (2006–2012), 59 segundos (edición catalana y nacional), El debate de La 1, Los desayunos de TVE (2012–2016) y La mañana (2016–2020).

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras su salida de TVE en 2020, dirigió la división audiovisual de Teatro Soho TV (productora de Antonio Banderas) y condujo en La 2 el espacio Las tres puertas, por el que recibió el Premio Iris a Mejor Presentadora (2022). Desde 2018 preside la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual y, desde 2024, presenta la edición de fin de semana de Informativos Telecinco. Entre sus galardones figuran la Antena de Oro (2011) y el Micrófono de Oro (2012).