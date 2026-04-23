"Basta ya de tener miedo": Makoke 'se desnuda' sobre Kiko Matamoros en una nueva entrega de '¡De viernes!'

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'¡De viernes!' nos brindará como cada viernes una espectacular entrega en Telecinco con Makoke como protagonista, que se sentará en el plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para 'desnundarse' sobre su verdadera relación con Kiko Matamoros y contar toda la verdad, sin tapujos, sobre su exmarido y uno de los colaboradores más laureados de la televisión. ¿Cuándo? Este viernes a las 21:45 horas, en Telecinco.

"Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años", "sé que las represalias van a ser grandes... basta ya de tener miedo" o "todas las personas que hemos estado al lado suya somos unas víctimas. Todas", son algunas de las declaraciones que la colaboradora nos dejará en su entrevista en '¡De viernes!', este viernes a las 21:45 horas, en Telecinco. ¡No te lo pierdas!