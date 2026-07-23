Lidia González 23 JUL 2026 - 17:28h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la conversación que tuvo con Andrea Sabatini

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Sandra Barrios se ha sincerado sobre las últimas semanas que ha vivido y ha querido contar todos los detalles frente a las cámaras de mtmad. Después de desvelar por qué no quiso irse a vivir con Juanpi Vega, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del apoyo que ha recibido de Andrea Sabatini en su ruptura. La influencer explica todo lo que ha pasado y se sincera sobre su relación con él. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Aunque ahora se encuentra en un momento muy distinto de su vida, la creadora de contenido ha vivido unas semanas muy complicadas tras romper definitivamente su relación con Juanpi. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’, que ha confesado por qué ocultó su reconciliación, ha confesado qué tipo de vínculo mantiene con Andrea actualmente y el paso que dio tras conocer la noticia: “Fue el primero que me escribió”. La influencer desvela lo que le dijo en su conversación y se sincera.

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Sandra Barrios habla del chico al que está conociendo tras su ruptura

Sandra Barrios también ha querido contar en qué punto se encuentra su situación personal tras las complicadas semanas que ha vivido. La creadora de contenido ha hablado del chico al que está conociendo tras su ruptura y se sincera al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha ido de escapada en moto con él y cuenta cómo ha sido esta experiencia: “Lo conocí en Cádiz”.

La exconcursante de ‘GH DÚO’ cuenta su enfado con Mario Jefferson

Sandra Barrios ha tenido un desencuentro con una persona con la que su relación parecía irrompible. La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ cuenta el enfado que ha tenido con Mario Jefferson. Muy clara, la creadora de contenido desvela el motivo por el que está molesta con el cantante y le lanza una pulla: “Falsito Jefferson, el musiquito”.

El feo gesto de Anita Williams en el bautizo del hijo de Noemí Salazar

Sandra Barrios no se ha perdido una de las celebraciones más esperadas del año y ha contado algo que vivió con una de las invitadas. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el feo gesto que Anita Williams tuvo en el bautizo del hijo de Noemí Salazar. La creadora de contenido ha sido muy contundente al hablar de algo que no le gustó nada respecto al resto de sus compañeros de ‘Gran Hermano DÚO’ y lo cuenta todo. ¡Dale al play y descubre, en exclusiva, todo lo que ha pasado, en Mediaset Infinity!