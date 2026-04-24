Juana y Francisco comparten madre, pero ésta siempre aseguró que era hijo de un barrendero. Hoy resuelven la duda en 'El diario de Jorge'

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En 'El diario de Jorge' reciben una nueva prueba de ADN. En esta ocasión, los protagonistas de esta historia son Juana y Francisco: dos hermanos de madre con la duda de si también lo son de padre.

Y es que la madre de Juana cuando hablaba de Francisco aseguraba que "era hijo de un barrendero asqueroso". A ambos les gustaría "muchísimo" que, pese a las rencillas que tienen, fuesen hermanos. Por lo que Jorge Javier Vázquez no les hace esperar.

El resultado del test de ADN

El presentador, "nervioso" porque descubre al mismo tiempo que el resto el contenido del sobre, lee en voz alta: "Obtenidas y analizadas las muestras biológicas de Francisco José Hernández y de su supuesta hermana por parte de padre Juana Trabé, así como de dos tías de esta por vía paterna, el test de ADN determina que Francisco y Juana… ¡sí tienen el mismo padre!".

De esta manera se desmiente lo que decía su madre "de una manera muy despectiva", señala Jorge Javier Vázquez, quien observa cómo los dos hermanos se abrazan alegrándose del resultado. Después de este momento todo "va a ser la caña" y va a volver a casa de su hermana.

"Muchas gracias al programa por haber hecho todo lo posible para saber que éramos hermanos de padre y madre", señala Juana.