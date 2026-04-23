La increíble reacción de Andrea cuando su pareja le ha pedido matrimonio: "Te admiro cada día más"

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Lo de Andrea y Carla es único. Estas dos jóvenes canarias recordarán para toda su vida 'El diario de Jorge' por el momentazo que han protagonizado en directo.

Carla venía al programa para contar su duro testimonio. Cuando tenía 11 años, su padre falleció. A partir de ese momento, empezó a tener problemas con la alimentación y también sufrió depresión. La vida no se lo puso nada fácil, pero hace 3 años cambió todo cuando conoció a su pareja Andrea.

"Eres la mujer de mi vida"

Tal y como cuenta esta última, se conocieron en un centro de entrenamiento. Desde el minuto uno sintieron cosas en el interior que le hicieron creer cada vez más en el amor tanto a una como a otra. Andrea asegura que es la primera ocasión en la que sentía algo de verdad por alguien.

Carla le dedicaba unas bonitas palabras a su pareja y decidía sorprenderle con una emotiva declaración de amor que venía con anillo incluido. "No tengo ninguna duda de que eres la mujer de mi vida, que quiero pasar todos los días de mi vida contigo", le dice en el programa de Telecinco.

De un momento a otro, le pide matrimonio y se produce algo espectacular. Andrea se levanta inmediatamente del sofá para abrazarle y decirle eso de: 'sí, quiero'. ¡Que viva el amor!