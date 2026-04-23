Lidia se enfrenta a su madre y le recrimina que no tuvo una infancia feliz por su desinterés: "Eso repercute en mi persona"
La joven ha verbalizado lo que lleva años sintiendo en su relación con su madre, Yolanda
Le confiesa por primera vez a su madre que tuvo un 'affaire' con su novio: "Quiero que dejes de verme como una competencia"
'El diario de Jorge' (23/04), en Mediaset Infinity
Duro conflicto familiar. Lidia lleva tiempo sintiendo que es hora de decirle a su madre lo difícil que ha sido crecer con su "desinterés". La joven asegura que tuvo una niñez donde todo iba bien menos, desgraciadamente, el cariño de su madre. "No tuve una infancia feliz porque no sentí el amor de mi madre", comparte en 'El diario de Jorge'.
Lidia reconoce que tiene "buenos recuerdos" de cuando era niña, pero explica que cuando creció se dio cuenta de que existían "comparaciones" con su hermana. "No lo digo para hacer daño, sino para tener mejor relación madre e hija", aclara en el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez.
Yolanda, a su hija: "A partir de ahora va a ser diferente"
La invitada detalla que son "sensaciones reales". Dice que, actualmente, "es más cariñosa" con su hermana y por eso le ha querido manifestar lo que siente sobre su relación.
"Me descuidaste, no te interesaste por mis coss y eso repercute en mi persona", le traslada como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Su madre, Yolanda, escuchaba muy atentamente lo que Lidia le decía. "No me daba cuenta", ha argumentado.
La conversación ha terminado con unas bonitas frases y un claro objetivo: que todo cambie a mejor por el amor que todavía sigue. "No te preocupes, que a partir de ahora va a ser diferente", le ha señalado.