Los estilismos de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'

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28 ABR 2026 - 11:31h.

El blusón de lino naranja es de 120% Lino, el short tejano blanco de Zara, la camiseta de Abanderado, y las sandalias de Más 34

La camisa y el pantalón bombacho en color salmón, son de la diseñadora María Roch, las sandalias marrones romanas con tachas de Wonders y todos los complementos de Belao.

El mono verde caqui es de Aeronáutica militar, los pendientes de Roselinde, la camiseta blanca de Abanderado y las sandalias de Toni Pons.

Los pendientes largos dorados con soles y perlas que pusimos en la hoguera del vestido largo negro son de ACUS, los brazaletes con hilos dorados de Belao, los anillos de VIDDA y los zuecos con tacón metálico de EXÉ.