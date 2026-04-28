Los estilismos de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'
Hoy os traigo todos los detalles de los looks de Sandra Barneda en el reality. En la primera hoguera, el vestido rojo fue confeccionado a medida para ella, el anillo turquesa es de Belao y los pendientes de VSB Joyeros.
El blusón de lino naranja es de 120% Lino, el short tejano blanco de Zara, la camiseta de Abanderado, y las sandalias de Más 34
La camisa y el pantalón bombacho en color salmón, son de la diseñadora María Roch, las sandalias marrones romanas con tachas de Wonders y todos los complementos de Belao.
El mono verde caqui es de Aeronáutica militar, los pendientes de Roselinde, la camiseta blanca de Abanderado y las sandalias de Toni Pons.
Los pendientes largos dorados con soles y perlas que pusimos en la hoguera del vestido largo negro son de ACUS, los brazaletes con hilos dorados de Belao, los anillos de VIDDA y los zuecos con tacón metálico de EXÉ.