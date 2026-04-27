Rocío Molina 27 ABR 2026 - 17:58h.

La exconcursante de 'Supervivientes' presume de su primer viaje a Italia con Robert Mendoza: su romántico álbum de fotos

Jessica Bueno posa con su novio, Robert Mendoza, en su primera Feria juntos: “Mi amor”

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Después de pasar su primera Feria de Abril juntos, Jessica Bueno y Robert Mendoza han puesto rumbo a un nuevo destino del que ya están compartiendo distintos momentos de felicidad. La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio están en Italia, una escapada muy especial por distintos motivos de la que están haciendo partícipes a sus seguidores a través de su romántico álbum de fotos.

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Las últimas declaraciones de su ex Luitingo podrían haber provocado mucho malestar hacia la modelo, pero sus palabras han sido ajenas para ella al estar viviendo un momento de lo más mágico junto a su novio Robert Mendoza en la ciudad eterna.

A sus seguidores les está haciendo testigos de lujo de la emoción de descubrir Italia por primera vez junto al músico. "Desde Roma con amor", ha escrito la colaboradora de 'El tiempo justo' por esta aventura que han iniciado y que está documentando foto a foto.

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Desde el itinerario de su primera jornada, las paradas obligatorias en el Vaticano, la Fontana Di Trevi, Piazza Navona o Santa María dell' Anima entre otros muchos míticos enclaves. La pareja ha hecho check en algunos de los lugares más emblemáticos que no pueden faltar a quien viaja a Italia.

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También Jessica Bueno y Robert Mendoza han aprovechado para perderse por sus calles y disfrutar de su gastronomía. "Primera vez en Italia y qué ganas teníamos de empezar a conocerla juntos", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes' de estos primeros momentos para también recrearse su imponente última parada: Vittoriano. "Una de las maravillas que he conocido", ha escrito la modelo de lo más entusiasmada.

Este viaje llega en un momento muy dulce para Jessica Bueno, quien después de la intervención de Luitingo y las declaraciones de su ex Kiko Rivera ha optado por no entrar al trapo después de hablar en '¡De viernes!' y dejarse llevar por la felicidad y complicidad que está sintiendo al de Robert Mendoza, su actual pareja.