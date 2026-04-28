Pedro Jiménez 28 ABR 2026 - 01:01h.

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Como hemos visto en la entrega de 'La isla de las tentaciones 10' de este lunes, concretamente en el séptimo programa desde su flamante estreno en Telecinco, Sandra Barneda ha irrumpido al final del capítulo para contarles a los chicos una noticia que ha afectado de manera directa a Luis: Julia ha pedido una hoguera de confrontación para él, lo que mueve todo por completo y hace que este se tenga que enfrentar a Julia en una hoguera, cara a cara y de forma urgente.

Pues bien, esa hoguera de confrontación la veremos al completo en el siguiente programa, con la tensión, los reproches y muchas cuentas pendientes por resolver como los verdaderos protagonistas de todo. Y es que ambos tienen muchas cosas que decirse tras estar más de una semana y media separados y sin verse las caras. Además, tendrán que tomar una decisión sobre si salir juntos de la mano o no.

Por otro lado, las fiestas en las dos villas se suceden y diversos acercamientos, algunos más calientes de la cuenta, tendrán lugar para sorpresa de muchos. ¡No te lo pierdas! 'La isla de las tentaciones 10', este martes, a las 21:45 horas, en Telecinco.