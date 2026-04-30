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Amparo tiene la seguridad de que algún día volverá a ver a sus dos nietas, de las que no sabe nada desde hace 18 años. Su separación vino cuando el padre de María del Carmen y Joana, ahora dos jóvenes de 25 y 22 años, se puso enfermo.

Dejó de ver a sus dos nietas tras pasar por un centro de menores

Entonces no podía hacerse cargo de ellas y, como relata su abuela, fueron las hermanas de la caridad las que las acogieron. Más tarde, fueron trasladadas a un centro de menores. Pero llegó un día en que no volvieron a verlas nunca más. "Mi hijo firmó para seis meses. Cuando salió del hospital, ya no estaban", relata Amparo.

Según les contaron a sus familiares, a María del Carmen y a Joana las habían entregado en adopción. Solo supieron que estaban en un pueblo "retirado" de Málaga.

Desde hace 18 años que Amparo busca sin descanso a sus dos nietas. Ha llegado a acudir a los juzgados para saber más de ellas, pero no ha encontrado respuestas ni en este ni en más sitios. "La esperanza no la pierdo", manifiesta en el programa de Telecinco.

Amparo hace así un llamamiento para dar con María del Carmen Navarro García -nacida en agosto del 2000- y con Joana Navarro García -nacida en septiembre del 2003-. "A donde tengamos que ir, vamos a ir", comparte.