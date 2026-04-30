Compartir







La vida de Eshter iba con normalidad hasta que, cuando tenía aproximadamente 32 años, dio un giro radical. La empresa en la que trabajaba cerró y, lejos de buscar un nuevo camino, encontró otro que no le sonrió.

Tal y como ella misma explica, se juntó con malas amistades con las que empezó a consumir sustancias. Eso terminó generando un fuerte conflicto familiar con sus padres, pero principalmente con su madre. Esperanza, su progenitora, ha conversado en 'El diario de Jorge' con Eshter.

Todavía queda mucho amor entre ellas, pero su madre reconoce que hay declaraciones de ella que no son verdad ligadas a esa dura cuestión de las sustancias. "Dice que hace tiempo que no consume, es mentira", le traslada nada más entrar y saludarse de forma fría.

Esther, al escuchar las palabras de su madre: "Me siento incómoda"

Esperanza aporta todos los argumentos. "Si te vas la semana pasada a Benidorm con ella de viernes a domingo y desaparece el martes por la mañana y no acude hasta el jueves y acude como acude...", comenta.

Esther evitaba profundizar en ese tema. "No quiero ahondar más porque me siento incómoda", dice.

La joven aseguraba que venía al programa a darle las gracias a su madre por todo su apoyo. Esperanza le lanzaba serios consejos. "Lo que quiero ver es la realidad, que busques tu vida, que respetes y que trabajes", le dice.