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Zaira acude a 'El diario de Jorge' para agradecer públicamente a su abuela Encarna todo lo que hace por ella. Ambas viven juntas y, cada vez que Zaira tiene que madrugar para ir a trabajar, su abuela se levanta con ella para prepararle el desayuno, entre muchos otros gestos de cuidado y apoyo. Zaira reconoce, además, que es muy mandona, pero asegura que todo lo hace desde el cariño.

Sin embargo, Zaira no solo ha venido a darle las gracias, sino también a servirla por un día. La joven se propone cumplir todos los gustos de su abuela: “Le gusta el bocadillo de jamón, el chocolate negro y que le hagan cosquillas y masajes”.

Zaira: "Te prometo que te voy a ayudar”

Encarna no sabía realmente a qué había acudido al programa, ya que pensaba que venía simplemente como público. Es entonces cuando Jorge Javier le explica que hoy va a ser ella la protagonista y que solo tiene que hacer sonar una campana para que sus deseos se hagan realidad. Al tocarla, aparece su nieta Zaira con un bocadillo de jamón preparado especialmente para ella.

Visiblemente emocionada, Zaira le dedica unas palabras a su abuela para agradecerle todo lo que ha hecho por ella a lo largo de los años: “Vengo aquí para darte las gracias por todo lo que haces por mí: por levantarte conmigo a las cinco, por cuidarme, por apoyarme cuando estaba tan mal. Eres una luchadora. No te sientas culpable por nada. Gracias por ser como eres, gracias por cuidar de todos. Te prometo que te voy a ayudar”.