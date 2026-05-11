telecinco.es 11 MAY 2026 - 09:28h.

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en la ausencia de ministros en el último adiós a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva durante la persecución de una narcolancha.

2Buenos días. ¿Recuerdan al señor Lobo interpretado por Harvey Keitel en Pulp Fiction? Pues le ha salido competencia. Este fin de semana, después de seis días desaparecido en plena crisis del hantavirus, el presidente del Gobierno ha aparecido para decir: "Somos el Gobierno de las soluciones. Resolvemos problemas". Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones andaluzas después de que el narcotráfico se haya llevado por delante una vez más la vida de dos guardias civiles en Huelva", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "El Gobierno no envía ni un solo ministro al funeral de los guardias civiles, pero el presidente reaparece en un mitin en La Línea de la Concepción y desde allí envía un abrazo a las familias de los agentes fallecidos"

La presentadora ha continuado: "Ni un solo ministro ha acudido para decir adiós a los agentes mientras en Canarias había una hipertrofia de ministros para vender el despliegue de la evacuación del barco escoltado por esos mismos agentes a los que su ministro responsable, Fernando Grande-Marlaska, les da el pésame porque, según el ministro del Interior, han sufrido un "trágico accidente", una expresión que repitió hasta en dos ocasiones, "trágico accidente", y asegura que se han puesto "más medios que nunca" contra el narcotráfico. Al funeral solo acudió la candidata del PSOE en Andalucía, que hundida en las encuestas no se le ocurre otra cosa para remontar en los sondeos que culpar del narcotráfico a la oposición".

"El Gobierno no envía ni un solo ministro al funeral de los guardias civiles, pero el presidente reaparece en un mitin en La Línea de la Concepción y desde allí envía un abrazo a las familias de los agentes fallecidos. Y asegura que este Gobierno se dedica a resolver problemas. Germán Pérez y Jerónimo Jiménez murieron persiguiendo una narcolancha que duplica o triplica en potencia y velocidad a las embarcaciones de la Benemérica. Con hasta tres ministros desplazados a Canarias para vender el despliegue internacional por tierra, mar y aire de un Gobierno que ha salvado al mundo del hantavirus ofreció tres ruedas de prensa en un mismo día, y ni un solo medio para proteger a los mismos agentes en Andalucía. Dice Sánchez en plena campaña andaluza: "España cumple con los suyo y con el resto del mundo". ¿De verdad cumple con los suyos?", ha sentenciado en directo.