Ana Rosa: "Mientras nos hablan de mantener la calma solo falta escuchar el 'Resistiré' desde algún ministerio"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial diario de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado la situación que se está viviendo en Canarias ante la llegada del barco contagiado con hantavirus.

"Buenos días. Son las 9, una hora menos en Canarias y cuatro días más sin saber nada del presidente tras la crisis del hantavirus. Sánchez no habla del barco ni en Tik Tok, y eso que dijo en el Comité Federal del año pasado que "El capitán es el que no se desentiende cuando viene mala mar". Ha puesto al timón del barco Hondius a la ministra de Sanidad. Y ocurre lo de siempre cuando este Gobierno gestiona una crisis, que todo se convierte en un lío. La coordinación para la llegada del buque está a medio camino del camarote de los hermanos Mrax y el vestuario del Real Madrid, con dos ministras partiéndose la cara sobre si la cuarentena tiene que ser obligatoria o voluntaria. Mientras, Bolaños hace de árbitro para poner paz pero tampoco se aclara. El protocolo de la confusión. La ministra García primero dijo que el barco no entraría en Tenerife, luego que sí, estuvo toda la mañana señalando que el barco iba a atracar, pero como el Gobierno canario considera que esto es un atraco, por lo que al final el buque va a fondear. El Gobierno sigue sin facilitar información clara a Canarias", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "Mientras nos hablan de mantener la calma solo falta escuchar de fondo el 'Resistiré' desde algún ministerio"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "No trasladan datos epidemiológicos de los pasajeros, ni el informe por el cuál Cabo Verde no acogió al barco, ni qué expertos están gestionando la crisis, ni cómo se va a hacer la evacuación, ni cómo se va a proteger a los trabajadores del puerto, no sabemos dónde está el armador, ni quién va a limpiar el buque, ni qué aviones de qué países van a llegar a Canarias, ni sabemos dónde está el Gobierno holandés, ni qué está haciendo la Unión Europea. Mientras nos hablan de mantener la calma solo falta escuchar de fondo el 'Resistiré' desde algún ministerio mientras medio país intenta averiguar si el barco debe fondear, atracar o navegar en gel hidroalcohólico. Este Gobierno tiene la capacidad de convertir cualquier crisis en una mezcla de improvisación, propaganda emocional y karaoke político. La diferencia es que esta vez la ciudadanía ya no compra el relato de “todo está controlado”. Si Canarias siempre va a ser el primer territorio de la UE más cercano a todos los problemas, habrá que buscar soluciones para que no sea la base de los marrones europeos."

"Y ahí aparece otra vez el viejo lenguaje pandémico. 'Saldremos mejores'. España lleva tantos “saldremos mejores” acumulados que a este ritmo acabaremos convertidos en seres de luz", ha sentenciado en directo.