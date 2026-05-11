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La isla de las tentaciones

Los looks de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'

Sigo repasando los estilismos de Sandra en los últimos programas emitidos.

Sandra Barneda
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'. Estilista de guardia
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Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'. 5

La camisa de lino es de 120% Lino, el short vaquero de Salsa y el anillo de resina de Belao.

Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'. 5

La camisa de lino azul es de 120% Lino la camiseta blanca de Abanderado, los pantalones de County of Milan y las sandalias de Toni Pons.

El look de Sandra Barneda
El look de Sandra Barneda. 5
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'. 5

La camisa negra de flores es de Lavi, el short de Zara, el cinturón de MAM, los pendientes de Bgo@Me y el anillo amarillo de Belao.

Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5

La camisa con bordados florales es de 5 Progress, los shorts vaqueros de Salsa Jeans, y los complementos de Belao.

Look de Sandra Barneda
Look de Sandra Barneda. 5
Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5

El look de camisa anudada y bermuda con print azul, son de 120 Lino, los complementos de Belao y las sandalias de Toni Pons.

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