Los looks de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'

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11 MAY 2026 - 13:18h.

La camisa de lino es de 120% Lino, el short vaquero de Salsa y el anillo de resina de Belao.

La camisa de lino azul es de 120% Lino la camiseta blanca de Abanderado, los pantalones de County of Milan y las sandalias de Toni Pons.

La camisa negra de flores es de Lavi, el short de Zara, el cinturón de MAM, los pendientes de Bgo@Me y el anillo amarillo de Belao.

La camisa con bordados florales es de 5 Progress, los shorts vaqueros de Salsa Jeans, y los complementos de Belao.

El look de camisa anudada y bermuda con print azul, son de 120 Lino, los complementos de Belao y las sandalias de Toni Pons.