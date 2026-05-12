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Jorge González y Silvia Abascal acuden a 'Hay una cosa que te quiero decir': el sábado a las 22:00h, en Telecinco

Jorge González y Silvia Abascal acuden a 'Hay una cosa que te quiero decir': el sábado a las 22:00h, en Telecinco
'Hay una cosa que te quiero decir'. Telecinco.es
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Este sábado a las 22:00h en Telecinco no te puedes perder el nuevo programa de 'Hay una cosa que te quiero decir'. Esta semana, Jorge González y la actriz Silvia Abascal estarán en plató para hacernos disfrutar a todos de principio a fin con sus entrevistas llenas de sorpresas y confesiones.

Además, el programa estará lleno de ilusión y emoción con las historias de los protagonistas anónimos que acudirán a plató para cumplir sueños, resolver cuentas pendientes y sorprender.

¡No te lo pierdas! El sábado tienes una cita en Telecinco a las 22:00h con Jorge Javier Vázquez.

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