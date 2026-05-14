Ana Rosa, tras el último acto público de Marlaska: "La rabia no sustituye a la responsabilidad política"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en el abucheo que recibió Marlaska en su último acto público.

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "Buenos días. El ministro del Interior está rabioso. Lo ha dicho él mismo: "Estoy rabioso". Lo dijo tras ser abucheado en un acto de la Guardia Civil al hablar de los agentes que murieron en Huelva persiguiendo a unos narcos. Los abucheos le dan mucha rabia. No es aceptable que el representante público encargado de proteger a los agentes a su cargo utilice la rabia como unidad de medida. La rabia no sustituye a la responsabilidad política. En democracia, cuando ocurre algo de esta magnitud, lo que se espera de un ministro no es que se enfade, sino respuestas y soluciones para quienes llevan años denunciando abandono".

La presentadora ha continuado: " Grande-Marlaska asegura que está dolido . Solo habla de sí mismo. Asegura que su prioridad es la lucha contra el narcotráfico, y desmanteló la unidad de élite contra esta lacra. Una prioridad que se traduce en números". El Ejecutivo invierte en el plan de lucha contra el narcotráfico en el Estrecho 38 millones de euros frente a los 1.300 millones que mueve cada año el narcotráfico en la costa andaluza. Si es una prioridad del Gobierno tendrán que explicar por qué ayer mismo, PSOE y Sumar bloquearon una vez más la proposición para reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Ya van 71 bloqueos. Los guardias civiles sí tienen motivos para estar rabiosos, pero su profesionalidad no se lo permite".

Ana Rosa Quintana: " En este recta final de campaña, Ferraz quiere hacernos creer ahora que las elecciones andaluzas no son un plebiscito al sanchismo"

"La campaña andaluza afronta su recta final con Sánchez tirándose flores por la gestión de las tragedias a las que se ha enfrentado: Desde el volcán, a la pandemia y las dos guerras. Eso sí, ni una sola mención los asesinatos de los guardias civiles, a la dana ni a la tragedia de Adamuz. En este recta final de campaña, Ferraz quiere hacernos creer ahora que las elecciones andaluzas no son un plebiscito al sanchismo. Sánchez escogió a Montero, su número dos, en el Gobierno y en el partido, igual que a los otros tres candidatos que han perdido elecciones. El sanchismo se desmorona. La candidata socialista dijo ayer de sí misma una frase que puede usar como lema de cierre de campaña: "No tengo criterio, ni conocimiento". Pues ya estaría todo dicho", ha sentenciado en directo.