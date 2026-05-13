Ana Rosa: "El show de Tedros y Pedro. Desde Faemino y Cansado no veíamos un dúo tan simpar"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, que en esta ocasión se ha centrado en la rueda de prensa dada por Pedro Sánchez y Tedros sobre la gestión del hantavirus.

"Buenos días. El show de Tedros y Pedro. Desde Faemino y Cansado no veíamos un dúo tan simpar. Les faltó la copa de coñac y el cigarrito. El presidente del Gobierno y el director de la OMS se elogiaron mutuamente hasta la extenuación. Esta comparecencia nos recordó a unas palabras de Leire Pajín en 2009 cuando calificó como un "acontecimiento histórico en el planeta" la coincidencia de las presidencias de Obama y Zapatero. Ayer se superó esa conjunción planetaria con Tedros y Pedro mirando al infinito con lágrimas al borde de los ojos. Solo faltó de fondo la banda sonora de Gladiator para acompañar las palabras de Sánchez en un épico discurso digno de la epopeya de Ulises regresando a Ítaca: "El mundo entero recordará durante años el desembarco del Hondius. Es un orgullo ser español de una España que dice alto y claro que un mundo mejor es posible", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "El presidente se convirtió en el protagonista de la novela distópica de Huxley 'Un mundo feliz"

"El presidente se convirtió en el protagonista de la novela distópica de Huxley 'Un mundo feliz', en el que la guerra, la pobreza y los virus han sido erradicados y todos son felices. Pero ese discurso a lo Máximo Décimo Meridio en el Coliseo se vino abajo por un detalle, que por una vez permitió las preguntas de los periodistas, y el relato se le vino abajo. La banda sonora de Gladiator paró en seco y comenzó a sonar la música de 'Psicosis' cuando un periodista le preguntó: "El caso mascarillas ha quedado visto para sentencia, me gustaría saber cómo ha asistido usted al desarrollo de ese juicio que juzga a uno de sus exministros". Pues bien, Sánchez despachó la pregunta con: "Es el tiempo de la Justicia", ha continuado en directo.

"Fin de la rueda de prensa y todos a casa a esperar a las elecciones andaluzas del domingo. María Jesús Montero intentó rectificar sus palabras al calificar como de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles durante una persecución a los narcos. Normal que desde Moncloa le hayan dado instrucciones a la mujer más poderosa de la democracia para hablar poco y morderse la lengua mucho. En su día Sánchez respondió a una pregunta sobre la corrupción con la frase: "Hoy no es el día". Ayer tampoco era el día", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.