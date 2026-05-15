telecinco.es 15 MAY 2026 - 00:42h.

Sumergidos en la magia del Camino de Santiago, cinco parejas de padres e hijos vivirán un proceso de convivencia y autodescubrimiento

Una aventura en la que estarán acompañados por Lujan Argüelles, presentadora de 'El camino de la verdad', próximamente en Telecinco

Compartir







Presentado por Lujan Argüelles, cinco parejas de padres e hijos emprenderán un apasionante viaje de convivencia, autodescubrimiento y crecimiento personal en 'El camino de la verdad'. Los participantes, sumergidos en la ruta milenaria del Camino de Santiago, se enfrentarán a sus peores demonios en una aventura que sin duda será memorable.

Un programa que llega muy pronto a Telecinco y en el que las cinco parejas pondrán a prueba su relación mientras afrontan diferentes desafíos físicos y emocionales: conversaciones pendientes, conflictos del pasado y todo tipo de retos que removerán sus emociones.

Todo ello en plena ruta del Camino de Santiago, convertido en el escenario de una experiencia transformadora en la que padres e hijos buscarán reencontrarse y sanar sus heridas del pasado.