Lorena Romera 13 AGO 2026 - 11:23h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha experimentado complicados síntomas durante la prueba a la que se ha sometido de manera prematura

Steisy comunica entre lágrimas que ha perdido a uno de los bebés que esperaba

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Patricia Steisy está viviendo un embarazo que está siendo una auténtica montaña rusa de emociones. Tan solo unas semanas después de hacer público que había perdido a uno de los bebés que esperaba -se trataba de un embarazo gemelar-, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha sometido ahora a una importante prueba médica tras recibir unos resultados previos poco favorables. La influencer de Granada, de 35 años, ha relatado la complicada mañana que ha pasado en el hospital, experimentando una serie de síntomas que la han tenido ciertamente preocupada.

El examen al que se ha sometido ha sido el test de O'Sullivan largo (la prueba de la curva del azúcar), un control para descartar la diabetes gestacional. En su caso, han tenido que recurrir a la prueba larga ya que con la primera no obtuvieron los resultados esperados: "La primera prueba me salió mal y ahora tengo que hacerme la larga, que son 3 horas aquí y 4 pinchonazos".

Y el hacerlo en una fase tan temprana de su estado de gestación (alrededor de las 10 semanas) responde a su edad: "Me hago la prueba de la curva tan pronto porque tengo 35 años. En pocas palabras: tengo un embarazo geriátrico".

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Pero el proceso de extracción prolongada y la toma de glucosa en ayunas han terminado provocándole un gran malestar que le han hecho plantearse el hecho de haber acudido sola al hospital, conduciendo su propio coche. "Me tiemblan hasta las piernas", ha confesado visiblemente cansada y arropada con una sábana que le han facilitado.

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"La última vez que me la tomé en casa me daban tembleques, pero es que esta vez me está dando ya y me queda un pinchazo. Noto un hormigueo por la cara y un bajón de tensión impresionante, no me encuentro nada bien", ha explicado la que se diera a conocer en 'MyHyV', mostrando a cámara el temblor involuntario de sus manos.

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Una vez terminada la prueba, Patricia Steisy se ha dado un buen homenaje con un desayuno completo. Ya en casa, la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ya es madre de una niña de dos años, ha actualizado su estado de salud a sus seguidores: "Estoy acostada, es que estoy agotada, muy cansada, y me ha dicho la médica que me acueste un rato, que es normal lo que me ha pasado con el azúcar, pero no me quería dormir sin daros las gracias".