Maite y Tati, tía y sobrina, llevan meses sin hablarse por una deuda de 1.000 euros

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Una deuda de mil euros ha enemistado a Tati y Maite, sobrina y tía. Su relación está prácticamente rota. Tati cree que su tía es muy orgullosa y, como no consigue que la escuche, acude a 'El diario de Jorge', en busca de ayuda. Nos cuenta que fue su tía quien le prestó ese dinero y que, por no habérselo devuelto, están enfadadas. De hecho, la última vez que hablaron fue antes de las pasadas Navidades.

Maite le reprocha a su sobrina que haya utilizado el dinero que le pidió para traer a su marido desde Colombia a España y no para su hija, como le había dicho en un principio. Cree que la engañó y por eso está tan enfadada con ella: "Tuvimos una discusión bastante fuerte. Mi hermana malmetió contra mí", confiesa Tati antes de reencontrarse con su tía en el plató de 'El diario de Jorge'.

El tenso reencuentro entre Tati y Maite en plató

Ya lo venía advirtiendo Tati durante su charla con Jorge Javier Vázquez: "Mi tía tiene un carácter fuerte". La define como una persona "terca y orgullosa" y la propia Maite ha escuchado estas palabras. Cuando se han visto las caras en plató, la tensión entre ambas era inevitable: "Ella me falló. Yo le dejé un dinero para que lo usara con mi ahijada, con su hija mayor. Se lo advertí. Si no es así, quiero que me lo devuelva a más tardar en tres meses. Mi ahijada no llegó nunca. Llegó su marido y qué casualidad", se quejaba la tía a Jorge Javier, quien le reconoce que varias personas le advirtieron de esto.

"Estoy asombrada y disgustada porque esto no era necesario", ha sido el primer reproche que ha salido por la boca de Maite nada más reencontrarse con su sobrina. "Me siento engañada y que me ha fallado como sobrina. Nuestra cultura siempre ha sido de respetarnos y es cierto que me ha faltado", añade Maite, que habla, en pasado, del cariño que le tenía a Tati. ¿Conseguirán llegar a un acuerdo? ¿Piensa devolverle Tati a su tía todo el dinero? ¿Le cobrará intereses por la demora a la hora de devolverlo? ¿Si le pagara, a día de hoy, estaría dispuesta a retomar su relación? Todas las respuestas, en el vídeo.