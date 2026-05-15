Miguel Salazar Madrid, 15 MAY 2026 - 17:43h.

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El Gobierno ha vuelto a bloquear el reconocimiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesión de riesgo. El PSOE y sus socios han votado en contra de la ley que aprobó el Senado hace dos años.

Otra tragedia: una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas en Almería

Además, el bloqueo llega justo después de que dos guardias civiles hayan fallecido en una operación contra el narcotráfico frente a las costas de Huelva. Tras conocer 'El tiempo justo' que una narcolancha ha embestido a una patrullera de aduanas en Almería, el presentador Joaquín Prat no ha dudado en mojarse.

El periodista ha compartido su indignación por el veto al reconocimiento. Lo ha hecho afeando las comentadas palabras de María Jesús Montero, que calificó de "accidente laboral" la tragedia de Huelva. La candidata socialista a presidir Andalucía luego rectificó y dijo que eran "muertes en acto de servicio".

"Que tú estés perisguiendo una narcolancha, que la narcolancha haga una maniobra temeraria y eso provoque que dos patrulleras de la Guardia Civil choquen y eso provoque la muerte de dos agentes.... ¿no es profesión de riesgo formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?", se cuestiona Prat.

"Para cualquiera que tenga dos dedos de frente, sí es una profesión de riesgo. Para nuestro Gobierno, para el Estado, no", lanza en el programa de Telecinco. Joaquín Prat cree así que no reconocerlo "desprotege a los que están en primera línea de la lucha contra el narcotráfico".