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Ana ha compartido cuál es su situación en la amistad. "Tengo una amiga, de solo mes y medio", afirma. Jorge Javier Vázquez le ha preguntado que de dónde viene esa declaración y, tras ello, Ana se ha expresado largo y profundo entre lágrimas.

La razón por la que se apartó de sus amigos

La joven de 22 años ha asegurado que una mala racha le pasó factura en sus relaciones sociales. Ana detalla que una expareja le hizo sufrir mucho y acaparar todo su espacio. Digamos que era una persona que no le hacía el bien, y por eso se apartó de sus círculos de amigos. "Todo lo que tuviese alrededor desapareció", confiesa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Bigue y Álex, sus amigos de toda la vida, han contado que lo que hizo durante esta etapa fue pedirles dinero y no volver a juntarse con ellos. Creen que es una "falsa". Pero Ana ha asumido sus errores y cree que influyó en sus malas decisiones esa persona, entre otras cosas.

"Cada uno tiene una vida, la mía ha sido más difícil", relata en 'El diario de Jorge'. Sin embargo, Bigue y Álex han vuelto a abrazarla y le han recordado que seguirán para ella. Ana también ha confesado que deseaba con todo su amor que fuesen ellos los que apareciesen en el programa para recuperar su amistad, algo que ha terminado sucediendo.