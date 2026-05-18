El Gran Premio de España de Fórmula 1 regresa a Mediaset

Telecinco.es 18 MAY 2026 - 13:56h.

Telecinco, BeMad y Mediaset Infinity reciben el gran premio de F1 el próximo mes de junio

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Vuelve la melodía, la sintonía, la pasión y la emoción del Gran Premio de España de Fórmula 1 a Mediaset. Telecinco, BeMad y Mediaset Infinity serán los contenedores perfectos para que disfrutes de su pasión sobre cuatro ruedas.

La emoción y la fuerza de la Fórmula 1 regresan a Mediaset con la retransmisión en directos de los grandes premios de F1 españoles en sus principales canales. Los seguidores de la Formula 1 podrán disfrutar íntegramente en abierto del Gran Premio de Madrid (11-13 de septiembre), que debutará en el calendario mundial y supondrá un acontecimiento histórico para el automovilismo español, con la llegada de la competición a la capital por primera vez en más de cuatro décadas; y del Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya (12-14 de junio), cuya retransmisión en abierto por parte de la compañía alcanzará su sexto año consecutivo.

Telecinco, BeMad y Mediaset Infinity serán los encargados de mostrar la F1 a los apasionados de la velocidad tanto en directo como contenido a la carta.