Universo Calleja 25 MAY 2026 - 00:10h.

China pone al límite a "algunos de los influencers más importantes de España": muy pronto, en Telecinco

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'Universo Calleja' vuelve con las mejores aventuras, esta vez recorriendo China y sus paisajes más espectaculares. Además, los protagonistas no dejarán indiferentes a nadie: Lola Lolita, Illo Juan, TheGrefg, Sofía Surferss... En resumen, algunos de los influencers "más importantes de España".

Además, los invitados vivirán situación límite y que, seguramente, jamás han protagonizado: "Nunca unos invitados han pasado tanto miedo como nosotros". Nuevos episodios de 'Universo Calleja: China', muy pronto, en Telecinco. ¿Te lo vas a perder?