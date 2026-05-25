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Jesús Calleja lleva al límite a Lola Lolita, Illo Juan, TheGrefg o Sofía Surferss en su viaje más extremo: ‘Universo Calleja: China’, muy pronto en Telecinco

Jesús Calleja lleva al límite a Lola Lolita, IlloJuan, TheGrefg o Sofía Surferss en su viaje más extremo: ‘Universo Calleja: China’, muy pronto en Telecinco
‘Universo Calleja: China’, muy pronto en Telecinco. telecinco.es
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'Universo Calleja' vuelve con las mejores aventuras, esta vez recorriendo China y sus paisajes más espectaculares. Además, los protagonistas no dejarán indiferentes a nadie: Lola Lolita, Illo Juan, TheGrefg, Sofía Surferss... En resumen, algunos de los influencers "más importantes de España".

Illo Juan lo tiene claro ante Jesús Calleja: "Si es 'Universo Calleja', voy"
Illo Juan lo tiene claro ante Jesús Calleja: "Si es 'Universo Calleja', voy"

Además, los invitados vivirán situación límite y que, seguramente, jamás han protagonizado: "Nunca unos invitados han pasado tanto miedo como nosotros". Nuevos episodios de 'Universo Calleja: China', muy pronto, en Telecinco. ¿Te lo vas a perder?

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