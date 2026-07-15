Aguasantas rompe en llanto al explicar por qué no tendrá la ayuda de su madre cuando nazca el bebé

Natalia Sette 15 JUL 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' publica un video rota de dolor sincerándose sobre el papel que tendrá su madre en su primera maternidad

Aguasantas desvela cuántos kilos ha cogido desde que se quedó embarazada

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Aguasantas Vilches se encuentra en la recta final del embarazo y aunque está deseando tener a su pequeño en brazos, no todo es de color de rosa en este proceso. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha querido compartir con sus seguidores las dudas y los miedos que tiene. Al hacerlo, a roto en llanto al explicar por qué no tendrá la ayuda de su madre cuando nazca el bebé.

A través de su Instagram, la influencer se ha mostrado muy abrumada por los preparativos que conlleva la inminente llegada del bebé. “Voy a cumplir dentro de muy poquito los 7 meses. Mi pregunta es que cuándo es el momento perfecto para comprar ropa”, ha consultado de lo más sincera a sus seguidores, mostrando los nervios típicos de una madre primeriza.

La andaluza se siente algo perdida ante la inmensidad de decisiones que debe tomar en tiempo récord y ha pedido consejo sobre aspectos cruciales del cuidado de su futuro hijo. Aguasantas se ha preguntado qué características tiene que buscar en un carrito o cuándo es la fecha idónea para montar la habitación del bebé.

De hecho, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' siente que el momento de dar a luz es inminente y quiere tenerlo todo listo para recibir a su pequeño. “Dentro de dos meses como mucho voy a tener un hijo y yo quiero implicarme”, ha afirmado convencida. Sin embargo, al profundizar en cómo afrontará la crianza, la nostalgia y la tristeza se han apoderado de ella.

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Con los ojos lleno de lágrimas, la creadora de contenido ha abierto su corazón para hablar del papel que tendrá su madre cuando nazca Ángel. “En otros momentos de mi vida, el hecho de quedarme embarazada era más tranquilizador porque tenía a mi madre bien”, ha desvelado con la voz entrecortada, recordando que la salud y vitalidad de su progenitora ya no es la misma que hace unos años.

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La andaluza ha recordado con mucha melancolía cómo su madre fue el pilar indispensable de la familia cuando nacieron sus sobrinos. “Yo os he visto a todas con las ayudas de las madres, he visto a mis hermanas que mi madre ha sido un pilar fundamental”, ha rememorado.

Ha sido en ese momento cuando la ex de Manuel Cortés no ha podido contener la pena y ha roto a llorar de forma desconsolada ante la cámara. “Mi madre está pero no en condiciones de poder ayudarme”, ha pronunciado entre lágrimas, revelando que su progenitora, que ronda los 70 años, ya no cuenta con la fuerza y energía de antes.

Aguasantas siente que sus hermanos sí pudieron disfrutar del apoyo incondicional de su madre en la crianza, una ayuda con la que ella no podrá contar de la misma forma debido al inevitable paso del tiempo. “Nunca me lo hubiese imaginado así”, ha lamentado completamente rota, antes de verse obligada a cortar la grabación al verse incapaz de seguir hablando.