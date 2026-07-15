Adara Molinero acude a la ginecóloga y desvela cómo ha ido el recuento de óvulos

Natalia Sette 15 JUL 2026 - 11:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude a una importante cita con su ginecóloga y actualiza a sus seguidores cómo va el proceso de ser madre

Miguel Frigenti critica duramente a Adara Molinero por compartir su proceso para ser madre

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Adara Molinero sigue compartiendo con absoluta naturalidad cada avance en su camino para convertirse en madre junto a Vicente Romero. Tras sincerarse sobre los duros efectos secundarios de la estimulación hormonal , la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha acudido al ginecólogo para una revisión y desvela cómo ha ido el recuento de óvulos.

Después de muchos meses de lucha para convertirse en mamá , la madrileña de 33 años empieza a obtener respuestas. Adara ha ido a una de las ecografías de control más importantes de todo el proceso de reproducción asistida. “Hemos ido ya a la ginecóloga”, ha anunciado visiblemente emocionada a través de sus ‘stories’ de Instagram.

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Durante la consulta, la especialista ha analizado detalladamente cómo está respondiendo su cuerpo a la medicación diaria, arrojando un resultado de lo más esperanzador para la pareja. “Me ha mirado y ha visto que hay 10 folículos. Dentro de cada folículo hay un óvulo”, ha explicado de forma detallada para sus seguidores.

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La creadora de contenido ha querido detallar en qué consistirá el siguiente paso de este tratamiento, aclarando cómo se realizará la futura punción ovárica en el quirófano. “El día que me saquen los óvulos, sacarán los que más grandes estén”, ha comentado sobre la extracción de estas células reproductivas una vez alcancen el tamaño adecuado.

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Esta última revisión médica ha supuesto un gran chute de energía y optimismo para Adara, quien ve cada vez más cerca el poder cumplir su mayor sueño. “Muy contenta, cada vez se va acercando más el día”, ha expresado con una enorme sonrisa.

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Actualmente, la exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra en el sexto día de estimulación. La joven tiene por delante un total de 10 días de tratamiento hormonal antes de poder programar de forma definitiva la ansiada transferencia embrionaria en la clínica de fertilidad.

Consciente de la expectación y del gran cariño que recibe a diario, Adara ha prometido no guardarse nada y seguir visibilizando la realidad de este proceso. “Os seguiré contando el día de la intervención, cada vez falta menos”, ha concluido agradecida.