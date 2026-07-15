Lidia González 15 JUL 2026 - 12:44h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa el aspecto que más le ha llamado la atención de la pareja de Gala Caldirola

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Oriana Marzoli no ha tenido dudas a la hora de mojarse al hablar sobre un tema que atañe directamente a una persona muy cercana a ella. Después de confesar lo que siente por Facundo González tras su reencuentro, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ opina sobre el nuevo novio de Gala Caldirola tras conocerle. Muy honesta, la influencer le dice a su amiga todo lo que piensa al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han dicho al respecto, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“No voy a dejar de creer que voy a tener una historia bonita”, comienza explicando Gala Caldirola. Tras el divorcio con el padre de su hija tan solo un año después de haber pasado por el altar y todos los varapalos que se ha llevado en el amor, la creadora de contenido está ilusionada de nuevo. Aunque la influencer no lleva mucho tiempo con él, asegura los motivos por los que su pareja la potencia en muchos aspectos de su vida.

Oriana Marzoli, que nunca tiene ningún tipo de problema en confesar lo que siente, ha querido ser muy clara al hablar del novio de su amiga. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha destacado un aspecto de él que le ha llamado mucho la atención. Además, se muestra muy honesta a la hora de compararlo con la expareja de su amiga.

El papel de Facundo en la reconciliación de Oriana y Gala

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Oriana Marzoli y Gala Caldirola han protagonizado una de las enemistades televisivas más polémicas de los últimos tiempos debido a su enfrentamiento por Luis Mateucci; sin embargo, un giro de los acontecimientos ha hecho que esta enemistad llegue a su fin y haya dado paso a una bonita amistad. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela el importante papel que ha tenido Facundo González, su expareja, en su reconciliación con Gala Caldirola. Las influencers explican todos los detalles sobre cómo retomaron el contacto y lo cuentan todo. ¡Descubre todo lo que tienen que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!