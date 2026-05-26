Este sábado, Victoria Abril y Depol visitan 'Hay una cosa que te quiero decir': a las 22:00h, en Telecinco

No te pierdas el próximo programa del sábado 30 de mayo a las 22:00h

Disfruta de todos los programas de 'Hay una cosa que te quiero decir' en Mediaset Infinity

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Este sábado a las 22:00h tienes una cita en Telecinco. 'Hay una cosa que te quiero decir' te hará disfrutar una vez más con entrevistas y testimonios llenos de sorpresas y confesiones.

Esta semana, Victoria Abril y Depol estarán en el plató del programa junto a Jorge Javier Vázquez para hablar de su vida personal y trayectoria profesional y sorprenderán a sus fans.

Además, el programa estará lleno de emoción con las historias de los protagonistas anónimos que acudirán a plató para cumplir sueños, resolver cuentas pendientes y, sin duda, sorprender.

¡No te lo pierdas! El sábado 30 de mayo en Telecinco a las 22:00h con Jorge Javier Vázquez.