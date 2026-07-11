Muere un joven de 17 años atropellado por un coche en la A-1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, Madrid
Un joven de 17 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras ser atropellado por un turismo en la autovía A-1
El Summa 112 le ha practicado maniobras de reanimación a su llegada, pero finalmente ha confirmado el fallecimiento
MadridUn joven de 17 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras ser atropellado por un turismo en la autovía A-1, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El suceso, que está investigando la Guardia Civil, ha ocurrido a las 5:15 horas. El Summa 112 le ha practicado maniobras de reanimación a su llegada, pero finalmente ha confirmado el fallecimiento.
El psicólogo de guardia ha asistido al conductor del turismo involucrado
El accidente se ha producido en el kilómetro 26,5, en el sentido a la salida a su paso por San Sebastián de los Reyes, señala Emergencias.
El psicólogo de guardia ha asistido al conductor del turismo involucrado y a los acompañantes de la víctima.