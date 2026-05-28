Compartir







Jessica Bueno estará presente en el plató para ofrecer sus primeras reacciones ante el ‘Scoop’ más esperado y sincero de Ajla Etemovic, quien contará toda la verdad sobre su historia de amor con Jota Peleteiro, marcada por presuntas infidelidades y que ha terminado con su ruptura. ¿Qué ha pasado? ¿Qué opina el futbolista de las palabras de su exmujer? ¿Qué piensa Jessica Bueno de las palabras de la modelo?

Maite Zaldívar se sentará en el programa para escuchar por primera vez el testimonio de Carlos Corbacho, extrabajador de Isabel Pantoja, que revelará quién posee el dinero en efectivo que guardaba Julián Muñoz y aportará una prueba clave que demostraría dónde ha estado guardado todo este tiempo.

Adara Molinero afronta uno de sus momentos más duros

Adara Molinero también estará presente en el plató para contar en exclusiva el momento más dulce, pero también el más amargo, por el que está atravesando actualmente: “Amo a Vicente, es el hombre de mi vida, pero de momento no podemos cumplir nuestro sueño de tener un hijo juntos”. Además, recibirá una sorpresa muy especial que hará que se emocione y dejará a todo el mundo sin palabras.

El programa estará presente en directo en la boda de Fani Carbajo y su novio, Fran Benito, que se darán el ‘sí, quiero’ tras dos años de relación y una hija en común.

Gerard Arias, en el plató de '¡De viernes!'

Gerard Arias, último expulsado de ‘Supervivientes’, se sumará a Ylenia Padilla, Rocío Flores, María Jesús Ruiz y Jessica Bueno para abordar la última hora con imágenes inéditas del reality.