Natalia Sette 14 JUL 2026 - 11:38h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude al hospital de nuevo por fuertes dolencias y la intervienen para darle un diagnóstico

Anita Williams saca una canción cargada de indirectas y aclara si es su voz tras las críticas recibidas

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El calvario médico de Anita Williams parece no tener un final cercano. Tras el tremendo susto sufrido en mayo, cuando tuvo que ser ingresada de urgencia por unos alarmantes resultados analíticos , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a recaer. La joven ha tenido que acudir nuevamente al hospital tras sufrir un fuerte dolor que la ha dejado sin poder caminar.

Fiel a su costumbre de mantener al día a sus seguidores y tras admitir que está de nuevo ilusionada , la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una fotografía desde su centro médico de confianza. Con una mezcla de resignación e ironía por sus constantes ingresos, la influencer ha definido el hospital como “mi segunda casa”, evidenciando el agotamiento que arrastra por sus recurrentes baches de salud.

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La catalana ha revelado que la gravedad de su actual estado físico la ha obligado a paralizar por completo su rutina diaria en los últimos días. “Me están haciendo pruebas OTRA VEZ porque llevo 3 días que no puedo ni andar del dolor”, ha confesado de lo más sincera, desatando de inmediato una oleada de preocupación en su comunidad de seguidores.

La que fuera pareja de Montoya ha desvelado que esta dolencia no es nueva, sino que lleva batallando contra ella mucho más tiempo de lo que sus fans imaginaban. “Me levanto por las noches y llevo así ya casi un año que viene y se va el dolor y no puedo estar así tomando medicamentos para tapar lo que me duele”, ha relatado.

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Anita ha querido detallar minuciosamente la zona exacta en la que se localiza este insoportable malestar. “Es arriba a la derecha del abdomen, se me hincha y solo se me calma con calor o cuando me pongo en una postura X o me aprieto”, ha descrito sobre los brotes que sufre. “Y luego cuando como, depende de lo que coma me duele 1000 veces más”, ha añadido con frustración. Apenas ha podido digerir nada sólido en los últimos días debido a la inflamación.

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Completamente desbordada y debilitada por la situación, la creadora de contenido ha justificado su notable ausencia en las redes sociales. “No estoy subiendo nada a historias porque mi vida estos 3 días ha sido hospital y cama”, ha explicado a su familia de Instagram antes de ser intervenida.

Una vez se ha despertado de la sedación, la exconcursante de ‘GH DÚO’ ha desvelado el diagnóstico que le han dado. Tiene un cálculo biliar, de ahí los fuertes dolores de abdomen que le impedían incluso andar. “Pequeñas piedrecitas que van de la vesícula al hígado, me darán medicación a ver si sale sola y sino volveré para sacarlo”, ha explicado antes de dejar el móvil para poder recuperarse de la anestesia.