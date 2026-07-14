Tamara Gorro planta cara a las críticas tras su operación y defiende su derecho a la intimidad

Natalia Sette 14 JUL 2026 - 10:15h.

La influencer responde a la polémica generada en torno a por qué no quiere desvelar su diagnóstico tras su operación

Tamara Gorro y Cayetano Rivera protagonizan una discusión en plena calle: la foto

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Tamara Gorro se encuentra en pleno proceso de recuperación tras someterse a una operación inminente que la ha obligado a cambiar sus deseadas vacaciones en Ibiza por reposo absoluto en Madrid. A pesar de estar viviendo un bache de salud complicado, la presentadora se ha visto envuelta en una agria polémica y ha plantado cara a las críticas defendiendo su derecho a la intimidad.

Colaboradores de televisión como Alexia Rivas han criticado con dureza que comparta su ingreso hospitalario pero decida mantener su diagnóstico en secreto, acusándola de "jugar con el misterio". Lejos de quedarse callada ante las críticas que ha recibido en las últimas horas, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha decidido romper su silencio.

Lo ha hecho directamente desde la cama donde intenta recuperarse tras el ingreso, visiblemente afectada pero con la intención de aclarar su postura y defender su derecho a la intimidad familiar. “Estoy sin teléfono, no atiendo WhatsApp, no cojo llamadas… reposo absoluto”, ha comenzado explicando a su 'familia virtual'.

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Tamara ha revelado que el revuelo originado en los platós de televisión y en las redes sociales ha terminado por llegar a sus oídos en un momento muy vulnerable para ella. “Ahora me he metido en Instagram y he leído algunos comentarios diciendo que por qué lo publico si no quiero que se sepa”, ha continuado contando.

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Para la creadora de contenido, la decisión de anunciar que pasaba por el quirófano no responde a una estrategia de expectación, sino a una cuestión de respeto hacia toda su comunidad, que la ha estado acompañando en todo el proceso. “Si me voy a operar de forma inminente y no voy a estar unos días, ¿por qué voy a generar esa incertidumbre?”, ha reflexionado la influencer

Tamara defiende que su única intención era evitar que saltaran las alarmas por su repentina e injustificada desaparición de las redes sociales. Además, ha dicho que “da por hecho que se sabe” lo que realmente le pasa aunque no lo haya expresado con palabras.

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La empresaria ha querido restar valor al morbo que genera el nombre exacto de su problema, insistiendo en que el foco debe estar en la superación de la enfermedad. “El diagnóstico da igual, eso no es lo importante. Le importa a tu familia, a ti y a tus médicos”, ha sentenciado con firmeza.

Finalmente, Tamara Gorro ha querido mostrar su faceta más humana y vulnerable, admitiendo que este contratiempo médico también está haciendo mella en su salud mental. “Emocionalmente no lo estoy llevando bien”, ha confesado con total crudeza y el corazón en un puño.

La presentadora espera que una vez se traslade a Ibiza en el mes de agosto pueda remontar a nivel anímico y pueda llevar mucho mejor la recuperación de la operación.