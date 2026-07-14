La Policía del Condado de Miami-Dade ha hallado muerto a Michael-Anthony Leones Espino, conocido como 'Mykee'

Desaparece Mykee Moves, bailarín de Rosalía, a los 28 años en Miami: "Muy preocupados por su seguridad"

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La Policía del Condado de Miami-Dade ha hallado muerto a Michael-Anthony Leones Espino, conocido como 'Mykee', quien fue bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro. El bailarín había desparecido el domingo en el sur de Florida, en Estados Unidos, según informaron las cadenas locales de NBC y Telemundo. Según la información de la Policía, citada por estos medios, Leones Espino "murió por aparente suicidio".

Todo comenzó después de que su entorno más cercano señalara que el joven había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, distintas cuentas especializadas en información sobre Rosalía, así como numerosos bailarines y artistas, han compartido el cartel de búsqueda para intentar ampliar su difusión y facilitar cualquier pista que pueda ayudar a encontrarle.

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"Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", publicó la cuenta oficial del club de fans de Rosalía, @rosaliavtspain, en Instagram.

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Según la información de la Oficina de la Alguacil citada por NBC 6 y Telemundo 51, Leones Espino «murió por aparente suicidio". ‘Mykee’, con raíces filipinas, tenía cerca de 80.000 seguidores en total en Instagram y TikTok, donde compartía sus rutinas de baile y cómo se preparaba para salir a los conciertos, pues estuvo en giras como el ‘Motomami Tour’ de Rosalía y ‘Cosa Nuestra’ de Rauw.

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La ficha de búsqueda de las autoridades no detallaba las circunstancias de su desaparición, pero pedía "extremar precauciones al hacer contacto" con él, además de señalar que «el adulto desaparecido podría necesitar servicios" de atención.