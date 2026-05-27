telecinco.es 27 MAY 2026 - 15:05h.

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María Pilar ha llegado hasta 'El escaparate final' de 'El precio justo' después de ganar al resto de concursantes en la ruleta final, además, la concursante también ha sido una de las afortunadas que se ha llevado el cheque de la compra de 200 euros después de ganar una de las pujas del concurso.

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una bicicleta eléctrica de carga y un casco de protección avanzada

Una moto eléctrica con autonomía de 55 kilómetros y un casco

Un viaje a Isla Mauricio de una semana para dos personas en régimen de todo incluido y vuelos de ida y vuelta

Un coche híbrido con 116 cv y cambio automático

María Pilar ha prestado mucha atención a las características de cada premio expuesto, y antes de tomar una decisión, ha escuchado la opinión de su marido entre el público. Después de pensarlo bien, toma una decisión: ''33.300 euros'', decide y admite que tiene muchísimas ganas de llevarse el viaje, a lo que Carlos Sobera reacciona: ''María Pilar tiene un sueño, vamos a ver si consigue cumplirlo''.

La concursante espera nerviosa a que Carlos Sobera grite el precio justo que se anuncia en el panel, y tras unos minutos de espera, lo hace: ''37.825 euros'', por lo que finalmente se va a casa con las manos vacías.