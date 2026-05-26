Una concursante se da cuenta de su error en ‘El escaparate final’: ''Se me ha ido la pinza''

telecinco.es 26 MAY 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

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Esther ha llegado hasta la ruleta final de ‘El precio justo’ después de llevar a cabo un gran concurso en el que ha tenido la oportunidad de jugar a un juego en el que ha conseguido llevarse 1.000 euros, además de los 200 del cheque para la compra.

Su suerte ha seguido intacta en cuanto ha vencido a todos sus compañeros en la ruleta final y ha conseguido llegar a ‘El escaparate final’ con un margen de 500 euros donde ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Once obras originales de la artista Sara Calde

Una cinta de correr inteligente, una bicicleta elíptica, una bicicleta estática, una máquina de remo y un balance trainer

Un viaje a Nueva York y Punta Cana de siete noches para dos personas

Una moto de 42 cv de potencia y dos cascos

Esther ha estado muy atenta a las características de cada premio y antes de tomar una decisión le ha pedido al público su opinión, hasta que se ha decidido: ‘’23.500 euros, es muy difícil, ojalá’’.

La concursante ha esperado muy nerviosa a que Carlos Sobera anuncie el precio justo: ''16.570 euros, nos hemos pasado un pueblo'', y Esther ha reaccionado: ‘’Se me ha ido la pinza, era demasiado’’, por lo que no ha conseguido los grandes premios, pero sí se ha ido con 1.200 euros a casa.