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Una concursante se da cuenta de su error en ‘El escaparate final’: ''Se me ha ido la pinza''

Una concursante se da cuenta de su error en ‘El escaparate final’: ''Se me ha ido la pinza''
'El precio justo'. Telecinco.es
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Esther ha llegado hasta la ruleta final de ‘El precio justo’ después de llevar a cabo un gran concurso en el que ha tenido la oportunidad de jugar a un juego en el que ha conseguido llevarse 1.000 euros, además de los 200 del cheque para la compra.

Su suerte ha seguido intacta en cuanto ha vencido a todos sus compañeros en la ruleta final y ha conseguido llegar a ‘El escaparate final’ con un margen de 500 euros donde ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

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Esther ha estado muy atenta a las características de cada premio y antes de tomar una decisión le ha pedido al público su opinión, hasta que se ha decidido: ‘’23.500 euros, es muy difícil, ojalá’’.

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La concursante ha esperado muy nerviosa a que Carlos Sobera anuncie el precio justo: ''16.570 euros, nos hemos pasado un pueblo'', y Esther ha reaccionado: ‘’Se me ha ido la pinza, era demasiado’’, por lo que no ha conseguido los grandes premios, pero sí se ha ido con 1.200 euros a casa.

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