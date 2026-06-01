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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado el octavo aniversario del gobierno de Pedro Sánchez y la complicada situación que atraviesa el PSOE.

"Buenos días. Hoy Frankenstein cumple ocho años. Si Mary Shelley levantara la cabeza vería cumplido su sueño de ver a su criatura deambulando sin rumbo. Este Gobierno al que Rubalcaba bautizó como Frankenstein cumple ocho años después de llegar al poder tras el sonoro aplauso que Sánchez y sus socios dieron a Ábalos por su discurso contra la corrupción. Ábalos debe estar celebrando el cumpleaños en prisión. Es hora de hacer balance de las promesas incumplidas, o mejor dicho, de los cambios de opinión marrulleros: La amnistía es inconstitucional, nunca pactaré con Bildu, no tiene sentido que un político indulte a otro, traeré a Puigdemont ante la Justicia, me quitaría el sueño gobernar con Podemos, y aquí viene lo mejor: "ante la gravedad de la corrupción, en cualquier democracia, al presidente no le queda más salida que la dimisión", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "El presidente tiene imputada a su mujer, su hermano se sienta en el banquillo junto a su candidato en Extremadura, su fiscal general ha sido condenado, el juez Pedraz señala al PSOE por pagar facturas falsas a cloacas para amedrentar a policías, fiscales y jueces, la joya de la Corona sanchista, el expresidente Zapatero está imputado, sus dos manos derechas han pasado por prisión, la Audiencia Nacional está investigando si el PSOE se ha financiado de manera ilegal, llevamos tres años sin presupuestos, la desigualdad ha aumentado, los precios han subido a niveles nunca vistos y nadie se puede comprar o alquilar una casa".

Ana Rosa Quintana: "Este Gobierno al que Rubalcaba bautizó como Frankenstein cumple ocho años después de llegar al poder tras el sonoro aplauso que Sánchez y sus socios dieron a Ábalos por su discurso contra la corrupción"

"Para ficción la de los socios con "La delgada línea roja". Ahora dicen que la línea roja es la condena en firme de la financiación ilegal, es decir, una sentencia, que de producirse, llegaría en 15 años. Eso sí que es seguir hasta el infinito y más allá, como dice Sánchez emulando al astronauta de 'Toy Story'. Lo que es marciano es que el presidente califique toda la lista de escándalos como tropiezos. Ya saben que el hombre es el úinico animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Sánchez ha superado al hombre. El único que tropieza 100 veces con la misma piedra es el ONE", ha sentenciado en directo.