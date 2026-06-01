Patricia Fernández 01 JUN 2026 - 02:07h.

La expulsión separa a Borja y Claudia: uno de los dos dice adiós a su aventura en Honduras

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Una noche llena de emociones se daba durante la gala especial de 'Supervivientes: Conexión Honduras', los concursantes no se esperaban que uno de los nominados iba a ser expulsado durante la noche.

Las lágrimas de Claudia y Borja al hablar de su amistad antes de la expulsión

Claudia y Borja se quedaban al final para conocer el nombre del expulsado, siendo Alvar Seguí el primer salvado de la noche, los que llegaban a Honduras con una relación de amistad que se había visto un poco empañada con lo ocurrido en las últimas semanas, entre otras cosas cuando ella decidía nominar por estrategia a Borja.

La superviviente explicaba que tomaba esta decisión porque "se quiere aferrar hasta el último día a esta experiencia" y que tenían cosas que hablar fuera: "Te diré cómo me he sentido, quizá eso también ha podido influir a mis decisiones. Es una persona que aprecio mucho y no quiero que todo esto nos perjudique más allá, pero considero que ha habido ocasiones que a lo mejor hubiera esperado a otro Borja".

"Creo que sé diferenciar entre una discusión y una amistad", apuntaba Borja y se emocionaba al sincerarse sobre esto: "Es una persona que conocí en otro reality, era una chica muy loca y divertida, aquí he visto muchas cosas de Claudia que no me han gustado, hace cosas sin pensar que le hacen daño a ella y esa es Claudia. Lo único que quiero que sepa es que nuestra amistad va a seguir, cuando salga de aquí me voy a ir a tomar algo contigo".

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Lo que provocaba las lágrimas de Claudia: "Te quiero y me has aportado mucho fuera, pero si he actuado como he actuado es porque me dijiste que ibas a diferenciar, no puedes decir que no he ido de cara. Me duele llegar a este punto contigo y que sea mi culpa". Y Borja quería decirle algo más en medio de este emotivo momento entre ellos: "Si me has puesto aquí mándame a mi casa, siéntete orgullosa de haberme ganado, pero si me voy a casa es porque lo ha decidido la gente, no lo has decidido tú".

Borja Silva, expulsado de 'Supervivientes 2026'

Tras esto, llegaba el momento de conocer el expulsado, Borja o Claudia. "Los espectadores han decidido con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea...", entonaba Sandra Barneda para dar el nombre de Claudia, por tanto Borja se convertía en el expulsado.

Claudia y Borja se abrazaban mientras sus compañeros reaccionaban a esto, todos se acercaban a un Borja, el que les animaba y decía unas últimas palabras a la que conociera en 'La isla de las tentaciones 10': "Un poquito de compañerismo, por favor". Mientras Aratz se mostraba desconsolado con tener que despedirse de uno de sus grandes apoyos en Honduras.

"Me voy sonriendo y orgulloso de todo", entonaba un Borja feliz de todo lo que ha podido vivir en Honduras y de poder reencontrarse con Almudena en España: "Me voy con mi mujer". El que escuchaba las palabras de Sandra Barneda y María Lamela antes de coger su saco y marcharse de la palapa.

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