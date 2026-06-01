Un inesperado 'apagón' sorprende a Isabel Jiménez: "¿No podemos tener una semana en paz?"

Telecinco.es 01 JUN 2026 - 23:09h.

“¿Pero es que no podemos tener una semana en paz?”, se pregunta la presentadora. “¿Qué es lo que está pasando?: ya lo descubrirás en Telecinco.

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Isabel Jiménez tiene “una noticia de última hora”, pero otro apagón ha impedido que nos lo cuente y ante lo sucedido solo obtiene una respuesta: “No sabemos lo que pasa, pero tú sigue, aguanta el plano y no pares”.

“¿Pero es que no podemos tener una semana en paz?”, se pregunta la presentadora. “¿Qué es lo que está pasando?: ya lo descubrirás en Telecinco.