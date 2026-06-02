telecinco.es 02 JUN 2026 - 12:28h.

Así serán las tardes de verano en Telecinco

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Ion Aramendi presentará el nuevo programa de las tardes de verano de Telecinco 'El verano se mueve'. Se trata de un nuevo programa centrado en viajes que sustituirá a 'El tiempo justo' durante la época estival.

Una de las entregas de cada semana de este nuevo magazine será emitida desde un punto distinto de la geografía española, al que se desplazarán el propio Ion Aramendi y su equipo de colaboradores.