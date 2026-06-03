Carlos Sobera y Tania Medina sufren un sorprendente 'apagón' en Telecinco: ''Haya paz, señores''
El presentador y la azafata del concurso se han visto completamente sorprendidos ¿Qué ha ocurrido?
Carlos Sobera y Tania Medina han dado comienzo como cada día a 'El precio justo', pero de manera repentina un apagón les ha pillado desprevenidos. ''¿Qué ha pasado?'', pregunta la azafata, y el presentador pide calma al público: ''Haya paz, señores, haya paz''.
¿Qué es lo que está pasando?: ya lo descubrirás en Telecinco.