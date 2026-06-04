Santi Acosta y Bea Archidona, sorprendidos por un 'apagón': ''Esto ha sido la de siempre''

telecinco.es 04 JUN 2026 - 10:15h.

¿Qué está ocurriendo en Telecinco?

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Bea Archidona y Santi Acosta dan paso al comienzo de '¡De viernes!' cuando un apagón les sorprende de manera repentina, pero ¿qué está ocurriendo?

''¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?'', pregunta la presentadora, mientras que Santi Acosta lo tiene claro: ''Esto ha sido la de siempre, mira que os lo había dicho'', y Bea responde: ''Haya paz''.

¿Qué es lo que está pasando?: ya lo descubrirás en Telecinco.