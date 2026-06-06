Can Yaman se abre como nunca antes en 'Hay una cosa que te quiero decir': "La fama me hizo perder amigos"

El actor turco ha visitado el programa de Jorge Javier Vázquez para sorprender a una de sus mayores fans españolas

El actor ha aprovechado la entrevista para sincerarse sobre sus inicios en el mundo de la interpretación: “Es difícil confiar en la gente”

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El famoso actor turco Can Yaman visita esta semana ‘Hay una cosa que te quiero decir’. El intérprete acude al programa de Jorge Javier Vázquez para sorprender a Carmen en una noche cargada de emoción, confidencias y anécdotas sobre su trayectoria profesional.

A este polifacético actor le conocimos hace algunos años, concretamente en 2019, cuando comenzó el boom de las telenovelas turcas en nuestro país. Fue arrollador el éxito de la comedia romántica ‘Erkenci Kuş’ con la que Can Yaman cautivó a millones de espectadores.

Desde entonces, su carrera no ha hecho más que expandirse a lo largo y ancho del planeta, convirtiéndose en todo un referente internacional en el mundo de la interpretación.

Can Yaman sorprende a Carmen, una cordobesa que tiene un corpóreo suyo a tamaño real en el salón

La vida de Carmen no ha sido sencilla. Cuando su hija Mónica nació enseguida comenzó a tener problemas de salud, tanto que llegaron a extirparle de un ovario cuando solo era una niña un tumor de dos kilos.

Años de consultas médicas acabaron por quitarle a Carmen por temporadas la sonrisa que siempre llevaba puesta. Sin embargo, con el paso de los años la salud de Mónica comenzó a mejorar y Carmen encontró en un pasatiempo un cierto alivio: las novelas turcas.

Tal es la afición de Carmen por las telenovelas turcas, y en especial por las de Can Yaman, que nuestra sorprendida tiene un corpóreo a tamaño real en su casa para tenerle siempre bien cerquita: “Cuando estoy cocinando lo pongo a mi lado para que parezca que es él el que hace las migas”.

Ahora, Mónica quiere sorprender a su madre con la ayuda de Can Yaman para decirle lo mucho que la quiere y lo agradecida que está por todo lo que ha hecho por ella durante aquellos años tan duros.