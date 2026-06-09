De novios a desconocidos: Lucio busca el motivo detrás del distanciamiento de Aroa

Aroa lleva sin dirigirle la palabra a Lucio cinco años, hasta hoy

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Compartieron adolescencia, secretos y fueron novios. Pero un día ella se marchó y poco a poco fue desapareciendo de su vida. Llevan cinco años sin verse, ni hablarse y Lucio necesita respuestas que encontrará esta tarde en 'El diario de Jorge'.

La historia de Lucio y Aroa

Después de que Aroa se fuera a vivir a Huelva, su amistad se fue rompiendo. Una amistad que surgió a raíz de ser pareja: "No duró mucho, no me encantaba del todo. Me faltaban cosas, tenía el pelo muy largo".

Y es que Lucio le confiesa a Jorge Javier Vázquez que él se sentía realmente atraído por los chicos o, como señala Jorge Javier: "La mano pedía bolso".

Fue una relación que duró tres semanas y "a ella no le importó". De hecho, siguieron siendo amigos pero el invitado la define como una persona que "tiene mala leche, es un poquito egoísta y piensa bastante en ella, pero luego es majeta".

Sin embargo, todo explotó cuando ella descubrió que se había ido de viaje a Sevilla con una amiga y no quiso ir a verla porque no le venía bien. No obstante, el invitado no lo ve tan grave como para dejar de felicitarle el cumpleaños. ¿Qué opinará Aroa sobre el tema?

Su reencuentro tras cinco años de silencio

Jorge Javier le daba paso a la expareja de Aroa, quien le ha traído a 'El diario de Jorge' tras cinco años sin hablarse para preguntarle el motivo de su distanciamiento. Y es que él le ha confesado al presentador cuando estaban a solas que ella era "una dramas". "Me has puesto fina", reacciona entre carcajadas la invitada.

Sin embargo, quiere saber por qué dejó de felicitarle los cumpleaños. "Yo te dije un montón de veces 'Vamos a hablar por teléfono'", señala Aroa, pero Lucio asegura que odia ese tipo de conversaciones aunque vivan en ciudades distintas. "Hijo, es que yo soy muy intensa", afirma la invitada.

Ahora, para recuperar la amistad, ambos deberán llegar a acuerdos. Eso sí, volver a ser pareja no es una opción: "A los dos nos gusta lo mismo".