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En 'El diario de Jorge' hemos presenciado un momento lleno de emoción de la mano de Jonathan, un invitado del programa que ha sido citado por su hermana para retomar su relación tras distanciarse de ella.

La joven contaba que no sabía nada de él desde hacía cinco meses por culpa de su expareja, con quien nunca llegó a congeniar. Jonathan, sin embargo, le confesaba a Jorge Javier Vázquez que ya había cortado con ella y que ahora estaba soltero y viviendo en un albergue. Cuenta que lo ha perdido todo y que no tiene trabajo.

Una llamada le cambia la vida

Pero eso sí, tiene unas ganas enormes de seguir adelante y luchar contra las adversidades tres años después de mudarse de Colombia, su país natal, a España. Tras compartir su duro testimonio, una mujer decidía llamar al programa para ofrecerle trabajo.

"Te llamo desde Tenerife para ofrecerte trabajo", le decía. Al momento, Jonathan rompía a llorar. Sus lágrimas definían su felicidad al saber que alguien le ha escuchado tras pedir un trabajo con el que mejorar su vida. "No se imaginan lo que hacen", le responde tras asegurarle la mujer que iba a trabajar en un taller de mecánica.