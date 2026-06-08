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Nieves ha traído por sorpresa a Montse, su compañera de trabajo, para decirle que siente auténtica admiración por ella por la forma en la que trabaja. Ambas se dedican a vender productos de cuidado personal, y Nieves siente que está a un nivel inferior de la otra por la rapidez con la que consigue que los compradores se hagan con sus productos.

El recuerdo de Jorge Javier

"Eres una 'polvorilla', me encanta cómo vendes", le transmitía. En ese instante, Jorge Javier decidía tirar de recuerdos para compartir algo que hacía de pequeño ligado a ese mundo. "¿Sabes que yo también he vendido productos de belleza? Es una cosa que me hacía mi madre a hacer, que pasaba una vergüenza...", le dice a Nieves.

El presentador de 'El diario de Jorge' cuenta que su madre también promocionaba productos de belleza. "Cuando sacaba el catálogo tenía que ir cada mes a la 'señorita Montserrat' a que me comprase los productos", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Tengo mucho cariño por toda la gente que hace esto, y que trabaja en este tipo de cosas para salir adelante porque lo he vivido en mi casa con mi madre", conluye.