La concursante vive un momento decisivo con los 150.000€ en juego

El hijo de María Luisa, de Teruel, frena su impulso de jugar en '¡Allá tú!': “Madre, son perras”

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Tras escuchar dos ofertas de la banquera, María, de Zaragoza, ha tenido claro que los 150.000€ estaban en la caja número 13 y que la número 12 también escondía algo bueno. “Esto es muy difícil”, ha asegurado la concursante al tener que decidir si se la jugaba o seguía el consejo de su madre.

En compañía de su madre y muy ilusionada, María, de Zaragoza, ha salido a jugar a esto de las cajas y ha protagonizado una emocionantísima jugada. No ha dudado en aceptar los dos cambios de caja que el ha ofrecido la banquera y ha superado la tentación de abrir las cajas que había cambiado.

Con un panel con solo tres cajas verdes en juego, la banquera le ha ofrecido 12.313€, una cifra que para ella lo decía todo. La banquera le estaba diciendo en qué cajas estaban los premios gordos y sentía que le iba a ofrecer un último cambio de caja. Sin embargo, la realidad es que si abría los 150.000€ la oferta ya no volvería a ser igual.

Su madre le ha aconsejado que se quedara con el cheque, pero el lado oscuro de los concursantes la animaban a seguir jugando. Dale al PLAY y descubre cómo ha terminado la jugada de María, de Zaragoza, en ‘¡Allá tú!’, ¡Qué emoción!

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