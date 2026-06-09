María Luisa se queda con ganas de jugar hasta el final y comprobar qué escondía su caja

La emoción se apodera de la jugada de Conchi, de Castellón, en ‘¡Allá tú!': “Con esto crío a mi hijo”

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María Luisa, de Teruel, para nosotros la concursante de Torremocha, ha salido a jugar a esto de las cajas y ha protagonizado momentos de muchísima intensidad. Tanto, que su hijo, que no podía aguantar un susto más, le ha pedido que dejara de jugar y aceptara la oferta de la banquera: “¡Madre!”.

Dicen que de tal palo tal astilla y en este caso lo hemos corroborado. María Luisa ha jugado en compañía de hijo, a quién quería ayudar con su inminente boda y con su pasión por los coches antiguos. Ambos han protagonizado momentos divertidísimos, pero también de nervios y mucha tensión.

Se han enfrentado a un panel que iba compensándose poco a poco, pero que tras celebrar el día de los archivos, ha saltado por los aires. Sí, por primera vez, Javi, de Huelva, tenía escondidos los 150.000€. María Luisa no parecía dispuesta a tirar la toalla con 50.000€ en juego, pero su hijo ha pisado el freno y le ha pedido que se acordara de lo que les decía su abuela.

Dale al PLAY y disfruta de una divertida y emocionante jugada en ‘¡Allá tú!’. ¿Cuánto dinerito se ha llevado María Luisa? ¿Qué contenía su caja?

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