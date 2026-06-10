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'La isla de las tentaciones 10' ha llegado a su fin

Si hace tan sólo cuatro meses estábamos recepcionando todo el vestuario de esta edición, contaros que ya estamos sumergidos en la preparación de una nueva. Aquí os traigo todos los detalles de los últimos looks de Sandra Barneda en el programa.

Sandra Barneda en la final de 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'. Estilista de guardia
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Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'. 5
Sandra Barneda junto a las chicas de 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda junto a las chicas de 'La isla de las tentaciones 10'. 5

En la despedida de las villas, Sandra llevó un vestido marrón de la diseñadora María Roch

Sandra Barneda junto a los chicos de 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda junto a los chicos de 'La isla de las tentaciones 10'. 5
Sandra Barneda, divertida junto a los chicos de 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda, divertida junto a los chicos de 'La isla de las tentaciones 10'. 5

En la penúltima hoguera, con un vestido bicolor confeccionado a medida, llevó pendientes de Anton Heunis , brazalete de Acus y sandalias de Lily and you

Sandra Barneda con un vestido rojo en 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda con un vestido rojo en 'La isla de las tentaciones 10'. 5
Sandra Barneda sonriendo en 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda sonriendo en 'La isla de las tentaciones 10'. 5
Sandra Barneda en la hoguera 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda en la hoguera 'La isla de las tentaciones 10'. 5
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'. 5

Y en la hoguera final, los pendientes de aros eran de Acus y el anillo oro cian un gran cristal de swarovski de Vidda

Sandra Barneda de blanco en la final de 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda de blanco en la final de 'La isla de las tentaciones 10'. 5
Sandra Barneda de blanco en la final de 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda de blanco en la final de 'La isla de las tentaciones 10'. 5
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