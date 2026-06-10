Estilista de guardia
'La isla de las tentaciones 10' ha llegado a su fin
Si hace tan sólo cuatro meses estábamos recepcionando todo el vestuario de esta edición, contaros que ya estamos sumergidos en la preparación de una nueva. Aquí os traigo todos los detalles de los últimos looks de Sandra Barneda en el programa.
En la despedida de las villas, Sandra llevó un vestido marrón de la diseñadora María Roch
En la penúltima hoguera, con un vestido bicolor confeccionado a medida, llevó pendientes de Anton Heunis , brazalete de Acus y sandalias de Lily and you
Y en la hoguera final, los pendientes de aros eran de Acus y el anillo oro cian un gran cristal de swarovski de Vidda