Desde aquel 25 de julio de 2025 ni ella ni nadie de su familia ha podido comunicarse con Daniel

Rivas acusa a Arcuri de no haberle "informado de nada" de lo que le ha ocurrido al menor

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Juana Rivas afirma que no ha podido comunicarse con su hijo menor desde que hace ahora un año regresara por orden judicial con el padre a Italia, que está siendo juzgado en el país alpino por presunto maltrato físico y psicológico a los dos vástagos que tienen en común.

En una carta remitida a los medios, la madre de Maracena afirma que desde aquel 25 de julio de 2025 ni ella ni nadie de su familia ha podido comunicarse con Daniel "por impedirlo su padre", hechos que ha denunciado en Italia.

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"En la madrugada del día 31 de mayo pasado recibimos una llamada de una amiga residente en Carloforte informándonos que estaba viendo a Daniel en silla de ruedas, llevado por otros adolescentes", expone Juana Rivas.

Acusa a Arcuri de no haberle "informado de nada" de lo que le ha ocurrido al menor y ante sus "insistentes llamadas" responder "con un escueto mensaje" en el que dice que "el niño está muy bien".

Afirma que ha puesto este asunto en conocimiento de las autoridades italianas y que hay "sólo prevista una audiencia para el 19 de agosto, ante el juzgado civil de Cagliari".

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Procesos que se "eternizan"

En este contexto ha censurado que "frente a la rapidez" con la que se tramitan todas las cuestiones judiciales contra ella "los procesos contra Francesco Arcuri se eternizan".

Mantiene que, pese a que después de cuatro años de instrucción se abrió el 18 de septiembre de 2025 en Italia el juicio contra Arcuri, "a día de hoy, aún ni tan siquiera se han escuchado a todos los testigos, en un correr insoportable de meses entre las distintas audiencias, habiendo sido la última el 2 de julio y no estando la próxima convocada por el Tribunal Penal de Cagliari hasta finales de noviembre de 2026".

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En el caso han declarado hasta ahora como testigos propuestos por la Fiscalía Juana Rivas y su hijo mayor; pero también trabajadores sociales y psicólogos que han atendido a los hijos en distintos momentos.

Rivas lamenta que mientras se juzga este caso, una de las dos presuntas víctimas, "está bajo el control exclusivo y absoluto (sin contacto con ningún familiar) de su presunto agresor", en relación al hijo pequeño.

Por su parte, ella declaró a finales de octubre del año pasado en un Juzgado de Granada como investigada por presunta sustracción de menores tras la denuncia presentada por su expareja a raíz de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad en España.

Ello, después de que un juzgado de guardia de Granada acordara la suspensión provisional de la entrega al padre tras escuchar al menor y en la línea de lo que habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación legal de la madre atendiendo a la citada causa contra Arcuri en Italia. El pequeño no regresó a Italia hasta seis meses después tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes.

Fuentes judiciales han señalado a Europa Press que el juzgado ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes para que informen sobre su posicionamiento, ya sea el archivo o la continuación de la causa contra la madre de Maracena, por lo que no se esperan novedades al respecto de este caso hasta, al menos, mediados de septiembre.